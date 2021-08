Após feat com MC Mirella e Dynho Alves, sertanejo Gutto Soares grava novo álbum

Reprodução/Instagram Gutto Soares





Quem gosta e acompanha Gutto Soares pelas redes sociais vibrou com o spoiler dado neste sábado (28) sobre o seu recém-lançado projeto musical. Trata-se de um DVD inteiramente gravado em Arraial d’Ajuda, na Bahia. “Esqueça tudo o que você já viu”, brincou o artista mineiro ao anunciar a novidade.











Gutto é uma das revelações do sertanejo e despontou ao disponibilizar o DVD ao vivo em Goiânia e dividir os vocais com os ex-participantes do reality “Power Couple Brasil 5”, Mirella e Dynho Alves, em “Coração no 150”.

Reprodução/Instagram Gutto Soares





“Todos os lugares da Bahia são lindos que nem parece que estamos aqui há um mês trabalhando muito para vocês. Hoje, ‘Coração no 150’ entrou na playlist oficial do funknejo do Spotify! ‘Gabriela’ está em quase quinhentas playlists! E nesta semana vamos lançar a nossa próxima música, que gravamos aqui. O nome da pancada é ‘Amor de Rede Social’. Segura que lá vem bomba”, declarou Gutto, ressaltando ter feito tudo com carinho, amor e dedicação. “Ainda sem palavras”, finalizou.