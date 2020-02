Após fala de Paulo Guedes, empresa faz sorteio para levar doméstica à Disney

arrow-options Foto: Reprodução/Internet Operário morre em canteiro de obras da loja Havan, no Rio Grande do Sul

Um homem, de 28 anos, morreu e outro, também de 28 anos, ficou ferido depois da queda de uma laje, em um canteiro de obras da loja Havan, na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, no final da manhã desta quarta-feira (12).

Cadeirante impedida de embarcar em voo deve ser indenizada pela Azul

Os dois trabalhadores chegaram a ser encaminhados com vida para ao pronto-socrro, mas um deles não resistiu. Conforme informações da imprensa da região, o outro trabalhador apresentava ferimentos com menor gravidade e segue em atendimento hospitalar. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois trabalhavam em uma obra nas margens da BR-153, quando o acidente aconteceu. De acordo com o delegado José Roberto Lukaszewigz, que investiga o caso, o local está isolado para perícia do Instituto Geral de Perícias (IGP) e do Ministério do Trabalho. Testemunhas ainda não foram ouvidas.

Petroleiros encaminham ao TST proposta para acabar com a greve

Procurada pela reportagem, a Havan informou que a responsabilidade das obras é a empresa Proaço . Por meio de nota, a direção da Proaço informou que os operários estavam trabalhando na montagem de uma estrutura.

Confira a nota completa:

“A PROAÇO INDÚSTRIA METALÚRGICA S/A, vem através da presente nota manifestar sua consternação pelo infortúnio ocorrido junto ao canteiro de obras do cliente HAVAN, na cidade de Erechim-RS, no qual tivemos o óbito de um colaborador e outro ferido.

O referido acidente ocorreu por volta das 10:30hs da manhã do dia 12 de fevereiro de 2020, durante a execução da montagem de estrutura pré-fabricada que estava sendo realizada no local.

Cabe citar que a execução dos trabalhos e o acidente ocorrido é de total responsabilidade da PROAÇO na qualidade de prestadora de serviços da HAVAN qual possui parceria de longa data e atende de forma rigorosa a todas as exigências na área de medicina e segurança do trabalho, bem como a legislação vigente.

A PROAÇO em suas obras sempre prioriza a segurança e vida de seus colaboradores, cumprindo todas as exigências feitas pelos clientes, pelos órgãos de segurança do trabalho, demais normativas relacionadas, bem como as suas certificações.

A PROAÇO neste momento lamentável, informa que está prestando toda assistência devida aos familiares do colaborador que veio a óbito, bem como aos demais colaboradores que estavam em obra no momento do acidente.

A empresa agradece aos órgãos socorristas do município pelo atendimento prestado, onde não mediram esforços para socorrer as vítimas do acidente”.