Após EP, Juliette Freire debuta como apresentadora do “TVZ Temporada Juliette”

Reprodução/Instagram Juliette Freire





Advogada, maquiadora, influenciadora, campeã do “BBB 21”, cantora e agora estrela do Multishow. No dia 13 de setembro, às 18h30, Juliette Freire marca sua estreia no comando do “TVZ Temporada Juliette” e promete causar tanto na TV quanto no digital. Ao longo de sete edições, ela vai receber um convidado por dia para entrevistas despojadas, que são a cara do “TVZ”.





Entre os já confirmados estão Dilsinho, Pabllo Vittar, Pedro Sampaio, Simone e Simaria e Xand Avião. “Vou conhecer pessoas que admiro, trazer músicas que eu gosto para vocês… Estou feliz, quero muito que dê certo e que todos gostem! Embora eu esteja nervosa, acho que vai ficar lindo!”, derreteu-se a ex-BBB.

Uma das grandes apostas do “TVZ Temporada Juliette” é abusar da interação nos quadros fixos. Além disso, o programa vai contar com conteúdos exclusivos nas redes sociais do canal. No “Isso o TVZ Não Mostra” será realizada uma cobertura exclusiva dos períodos de descontração, ensaios e bate-papo com os artistas fora do ar.