Após “encontro com Deus”, Saulo Poncio decide terminar com a banda UM44K

O duo UM44K, formado pelos amigos Luan e Saulo Poncio , anuncia um novo passo nas trajetórias dos artistas: a partir de hoje, seguem carreiras individuais e não mais como uma dupla. Saulo se dedicará inteiramente a questões religiosas e Luan seguirá como artista Warner Music Brasil, com foco na carreira solo.

Sobre a decisão, Luan comentou: “O fim da dupla foi uma decisão vinda do Saulo, após um encontro dele com Deus . Nós somos irmãos e a gente tem uma intimidade muito grande de poder falar o que estamos sentindo, como a gente tá naquele real momento. A gente sentou, conversou e foi muito ruim pra mim, mas, ao mesmo tempo compreendi o lado dele, o que ele estava sentindo e ele também entendeu o meu lado. Eu quero continuar cantando em um segmento secular. Cantar, compor, estar em cima dos palcos, é o que eu sei fazer com mais amor”.

“Sempre fomos irmãos, independente da UM44K, a banda só ajudava a reforçar o laço de irmandade de vida que nós temos, além de trabalhar juntos. O término da banda r epresenta um ciclo da minha vida que está sendo encerrado em que eu consegui aprender muito com meus erros e com as experiências que a música secular me deu. Hoje, me preparo para um novo ciclo e isso não quer dizer, necessariamente, que eu vá continuar cantando e que eu vá seguir uma carreira gospel ou me tornar um artista gospel. Essa decisão representa um estilo de vida que eu tenho levado agora. Estou me sentindo livre, procurando ter uma vida em busca de mais conhecimento, buscando a palavra, estudar mais, me conhecer melhor. Continuaremos irmãos, só que, ao invés de parceiros de banda, continuaremos sendo parceiros de vida. Sempre nos ajudando em todos os aspectos. Vamos continuar escrevendo juntos, isso só representa um fechamento de um ciclo e, consequentemente, quando se fecha um ciclo se iniciam outros”, comenta Saulo.

O duo divulga hoje, às 18h, seu último trabalho enquanto dupla: um vídeo inédito do UM44K no projeto ‘WMBR Music’ – série musical idealizada e realizada pela Warner Music Brasil que convida artistas que compõe o cast da companhia para se desafiarem e saírem do lugar comum em performances intimistas -. A apresentação (gravada antes do período de quarentena) ficará disponível no canal oficial da marca no YouTube.