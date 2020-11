Após discussão ao vivo, Datena critica Doria por não dar entrevista: ‘Narciso’

Divulgação Vanio Tomé cria camiseta em homenagem a Louro José





Conhecido por transformar personalidades em versões da Barbie, o estilista Vanio Tomé, de Santa Catarina, também prestou sua homenagem ao ator Tom Veiga , intérprete de Louro José , que morreu no último dia 1° em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico, provocado por um aneurisma. Por meio de suas redes sociais, o rapaz mostrou o passo a passo para personalizar uma camiseta branca com a imagem do papagaio que fazia a alegria das manhãs da Globo . Entre os comentários que pipocaram no post há o da cantora sertaneja Roberta Miranda.

Em contato com o iG Gente , Vanio explicou que a sua ideia é enviar a t-shirt para a apresentadora Ana Maria Braga : “A peça, aliás, já está na caixa e pronta para ser despachada”. Pouco tempo depois, porém, destacou que o processo de criação tem muito significado. “Até porque não é simplesmente ilustrar ou jogar a tinta no tecido, há uma série de coisas por trás, como o sentimento e a arte de fazer o que se gosta. Quando estou produzindo, gosto de dar tempo ao tempo, ligar minha música, separar os desenhos de referência e tomar meu café. Às vezes, pode levar uma semana. A do Tom, por exemplo, demorei três dias”, relatou.