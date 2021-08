Após despencar 13,4% em junho, produção de veículos cai 2% em julho

Redação 1Bilhão Educação Financeira Indústria automobilística retrai 2% em julho

A Indústria automobilística ainda não se recuperou do tombo de junho . A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA) divulgou nesta sexta-feira (6) o resultado de julho, que aponta que na produção de veículos em 2%, após um declínio de 13,4% no mês passado. Ao todo, foram produzidos 163,6 mil veículos neste mês, ante 166,9 mil em junho.

Em comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram fabricados 170,7 mil, a queda é de 4,2%. No ano, são 1.312,0 mil frente à 899,9 mil no mesmo período de 2020, ou seja, avanço de 45,8%.

Luiz Carlos Moraes, presidente da entidade, disse que o principal responsável pela sequência de retrações é o fechamento de montadoras, causado pela escassez global de peças, principalmente semicondutores.

“Os estoques já estavam apertados, caímos de 93 mil para 85 mil, perdemos 8 mil de estoque. As vendas caíram numa proporção menor que a produção, ou seja, consumiram 15 dias de estoque das montadoras.”

Além disso, criticou a incidência do ICMS em estados, principalmente em São Paulo. “Aumento de imposto numa hora como essas não faz sentido. O consumidor não pode pagar a conta de um estado pesado”, disse.