Após desentendimento, Gusttavo Lima volta a se aproximar da Globo

Depois de um longo período fora dos palcos, cumprindo isolamento social por conta da pandemia da Covid-19, Marcos e Belutti já têm data para voltar: 22 de agosto, às 21h, no Arena Sessions, no Allianz Parque, em São Paulo. Trata-se da primeira aparição da dupla no “conceito” do novo normal.

“Algo inédito para o nosso currículo. Experiência que, no futuro, a gente vai ter orgulho de contar”, argumentou Belutti. Já Marcos não escondeu a emoção com a apresentação, que será assistida pelos fãs no conforto de seus próprios carros. “As expectativas são as melhores possíveis. Não temos noção do que nos aguarda. A única coisa de que temos certeza é que estamos preparando muitas surpresas e que a noite será inesquecível”, relatou.

Além do entusiasmo com esse tão aguardado retorno, os sertanejos, que são donos dos hits “Domingo de Manhã” e “Aquele 1%”, entre outros sucessos, estão empenhados para que tudo saia conforme o planejado e esperam que venham outros eventos no estilo, inclusive, com um detalhe, é claro: “Que tudo isso passe, e a vacina chegue logo para que possamos ter shows como antes”, finalizou Marcos. Não dá para perder!