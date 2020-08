Após crítica a Beyoncé, Lilia Schwarcz se pronuncia: “Não deveria ter aceito”

No começo do ano, Glamour Garcia entrou na Justiça conta o ex-namorado, o produtor de eventos Gustavo Dagnese . Ela o acusou de tê-la agredido em um restaurante no Rio de Janeiro e conseguiu uma medida protetiva contra ele. Agora, o produtor alega ter sido agredido pela atriz no mesmo dia em que teria agido com violência contra ela.

Reprodução/Instagram Glamour Garcia é acusada de agressão pelo ex, contra quem tem uma medida protetiva

Glamour confirmou ao iG que precisou prestar depoimento na última segunda-feira (3), em uma delegacia em Marília, sua cidade natal no interior de São Paulo. A atriz disse que foi intimada a ir ao local e acreditava que teria alguma atualização do processo que move contra Dagnese, mas descobriu que está sendo acusada de agressão e injúria religiosa, por supostamente tê-lo arranhado e arrancado uma guia religiosa do pescoço do ex.

“A intimação veio de uma acusação que ele fez em abril, de um episódio que aconteceu em janeiro, quatro meses depois. Um episódio que não confere com a realidade, é calunioso inclusive”, Glamour declarou.

A atriz disse que prestou depoimento e negou as acusações do produtor de eventos. Na visão dela, essa foi uma atitude que Dagnese tomou para tentar intimidá-la. “É um ciclo vicioso de um relacionamento abusivo que ele tenta permanecer alimentando, mesmo depois de tanto tempo. É uma medida que ele tomou em um passado próximo para tentar me assustar e para fazer com que eu retirasse não só as queixas, mas também a medida protetiva que eu tenho contra ele em território nacional”, ela comenta.

Glamour conseguiu na Justiça uma medida protetiva para e ela e sua família contra Dagnese, mas ele ainda não foi notificado e isso gera apreensão na artista. “Eu me sinto bastante preocupada, sinto que ele é um foragido, fico muito chateada de ele ainda não ter sido notificado. Espero que consigam autuá-lo e que a Justiça seja feita em relação à minha situação de vítima em misoginia, machismo, agressão domiciliar e tentativa de feminicídio”, a atriz conclui.