Após cortes e suspensões, Brasil recebe novos nomes para desafio contra Argentina

O goleiro Weverton, o zagueiro Beraldo e os meio-campistas João Gomes e Éderson se apresentaram na manhã deste sábado (22) em Brasília.

O quarteto fará parte do grupo que disputará a partida contra a Argentina, na próxima terça (25), às 21h (de Brasília), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo terá transmissão de múltiplas plataformas do Grupo Globo (Rede Globo, SporTV e Globoplay).

Éderson cumprimenta Raphinha em Brasília

Eles foram chamados para substituir Alisson, que sofreu forte choque na cabeça e foi cortado por necessidade de seguir o protocolo de concussão da Fifa, Gerson, com dores na região posterior da coxa esquerda, e Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, que levaram o segundo cartão amarelo e estão suspensos.

Joelinton cumprimenta Beraldo no hotel onde a Seleção está concentrada em Brasília

Às 17h, os novos convocados participarão do primeiro treino no Estádio Mané Garrincha, palco da vitória do Brasil sobre a Colômbia, por 2 a 1, com gols de Raphinha e Vinicius Jr..

Com a vitória, a equipe comandada pelo técnico Dorival Jr. chegou a 21 pontos e saltou para a terceira posição da tabela de classificação para o Mundial.

Antes do duelo com os argentinos, a Seleção, além da atividade deste sábado, também realizará treinamentos no domingo (23), às 17h, e na segunda-feira (24), às 9h30. Ambos acontecerão no Mané Garrincha.

A delegação irá desembarcar na capital argentina na noite de segunda.

Fonte: Esportes