Após confirmar Covid-19, Bolsonaro tira máscara em entrevista coletiva

Reprodução Redes Sociais Atuação da quadrilha no Rodoanel





A Polícia Civil de São Paulo investiga a açõ de uma quadrilha apelidada de ” piratas do assalto “. O grupo foi filmado por câmeras de segurança roubando veículos nas vias próximas ao Rodoanel em trechos de baixa velocidade.





O grupo age sempre da mesma maneira, segundo as investigações da Polícia. Os bandidos ficam atrás do muro de proteção da pista fingindo empinar pipa, quando os motoristas reduzem a velocidade por conta do radas eletrônico são cercados pelos criminosos que pulam a mureta. Algumas vítimas relataram que os criminosos jogaram pedras nos veículos.

A Secretaria de Segurança Pública estimou que ao menos 170 pessoas foram abordadas pela polícia durante ação para coibir os furtos. Durante as investigações dois homens foram presos foram levados para o 10° Distrito Policial (DP) de Osasco, onde acabaram indiciados por roubo.

Circulam na internet vídeos das ações dos criminosos .