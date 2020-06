Após briga com mãe de Neymar, Tiago Ramos leva 12 pontos no braço

Doze pontos no braço, na altura do cotovelo direito. Este foi o saldo de uma briga entre Tiago Ramos e Nadine Gonçalves , a mãe de Neymar , na noite de terça-feira (2). O modelo foi levado para a Santa Casa de Santos e disse que sofreu um acidente doméstico, caindo em cima de um vidro.

Tiago Ramos teve uma ruptura interna e externa dos tecidos na parte posterior do braço na altura do cotovelo e a primeira providência tomada pela equipe médica foi fazer o estancamento do sangue para, então, realizar a sutura.

Tiago foi medicado com remédio para dor e antibióticos para evitar uma infecção. Apesar de afirmarem que foi um acidente doméstico, vizinhos dizem que foi uma briga do casal.

Um amigo de Tiago contou à coluna que ele ‘surta’ e se machuca sempre que ingere bebida alcoólica: “Ele diz que vai se matar e tudo. Uma vez estourou um copo de vidro na mão”. A coluna procurou a mãe do modelo, que não quis falar sobre o ocorrido.