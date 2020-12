Após boa estreia, Raniele e diz confiar na recuperação do Botafogo – SP

Principal novidade da equipe botafoguense na vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 1, o volante Raniele, de 23 anos, afirmou que não esperava começar o jogo como titular.

Ele chegou a Ribeirão Preto no início da tarde da última segunda-feira. Menos de 30 horas depois, já fez sua estreia e atuou improvisado na lateral direita.

“Estava disputando a Série C até sábado e três dias depois jogando a Série B. Porém, me preparei psicologicamente desde o momento em que o Moacir Júnior entrou em contato comigo na semana passada. Consegui chegar, me ambientar com o grupo e fiz uma boa estreia”, disse Raniele, que foi elogiado pelo treinador.

“Já tinha trabalhado com o Moacir em outras duas oportunidades. Ele me falou do projeto e da qualidade do grupo. Prontamente abracei a ideia e aceitei a proposta. Felizmente, conseguimos a vitória na estreia”, acrescentou o volante, que também se colocou à disposição para jogar de zagueiro, segundo volante ou até mesmo continuar na lateral direita.

Na entrevista, Raniele afirmou que estava acompanhando os jogos do Tricolor e disse acreditar na recuperação do clube na competição.

“O Botafogo perdeu muitos jogos no detalhe. Por isso, acredito muito na recuperação deste time. Temos grandes chances de sair da zona de rebaixamento. A força e a qualidade do nosso grupo vão tirar a equipe desta situação”, completou.