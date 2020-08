Após beber demais, Gusttavo Lima deixa live sem se despedir

Reprodução Gusttavo Lima

Gusttavo Lima não poupou esforços para fazer de sua última live uma megaprodução. Intitulada ‘Embaixador da Amazônia’, o sertanejo cantou por mais de cinco horas em cima de um palco flutuante dentro do Rio Negro, em Manaus, no domingo, 16, com a participação de Jonas Esticado. Entre uma moda e outra, entre um hit e outro, muitas prosas e também muitos copos de bebidas. Até a apresentadora, Vivian Amorim, chamou a atenção da dupla. “A galera que está em casa se tiver bebendo no nível do Gusttavo e Jonas, é a hora de beber água”, disse a ex-BBB que aproveitou para fazer um merchan de um dos patrocinadores, justamente, uma marca de água mineral.

O cantor brincou de pescar no rio, dançou, fez declarações de amor para Andressa e ainda contou que foi trocado pela primeira namorada. “Eu tinha uma bicicleta e ela me trocou por um cara que tinha uma moto”. Não satisfeito ainda pediu a modelo para esperá-lo sem camisola na mansão em Goiânia. “Eu vou chegar, chegando”. Logo depois, ele assumiu que não estava bem e que tinha bebido além da conta. Gusttavo deixou a live e os fãs ficaram preocupados com o estado de saúde do cantor.

A coluna procurou a assessoria do cantor para saber se ele tinha deixado a transmissão por excesso de álcool. “Ele saiu realmente da live sem se despedir, mas não aconteceu nada demais. Para chegar e sair do palco era preciso de um barco e Gusttavo esperou a embarcação atrás do palco e depois foi embora. Não teve nenhum atendimento, não teve nada.”