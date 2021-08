Após ataque de Janaina, doações à pastoral do padre Júlio Lancellotti crescem

Montagem iG / Sérgio Galdino / Wikimedia Commons Janaina Paschoal, deputada estadual pelo PSL, atacou o padre Júlio Lancellotti no Twitter neste domingo

Após a deputada Janaina Paschoal (PSL-SP) criticar trabalho de caridade do padre Júlio Lancellotti , conhecido defensor dos direitos humanos, o número de voluntários e de doações para a Pastoral do Povo da Rua de São Paulo aumentou consideravelmente.

Em publicação no Twitter, neste domingo, a parlamentar disse que as doações de alimentos à Cracolândia ‘ajudam a criminalidade’ local e foi duramente criticada na web . Até a publicação desta matéria, a postagem de Janaina tinha pouco mais de 2,5 mil curtidas, e mais de 5,7 mil comentários em desagravo. Em resposta, muitos internautas se ofereceram para doar alimentos à pastoral e compartilharam as boas ações no Twitter do pároco.

Janaina criticou a ação e afirmou que “as pessoas que trabalham e vivem naquele local não aguentam mais conviver com aquilo”. O padre Júlio Lancellotti, coordenador da organização que presta serviços comunitários no local , em um post em suas redes sociais, afirmou que a Polícia Militar cercou todas as entradas da região da Luz, em SP, e impediu a equipe distribuir os donativos e alimentos.

“As pessoas que moram e trabalham naquela região já não aguentam mais. O Padre e os voluntários ajudariam se convencessem seus assistidos a se tratarem e irem para os abrigos. A distribuição de alimentos na Cracolândia só ajuda o crime. O tema precisa ser debatido com honestidade”, afirmou a deputada.

Após a parlamentar se posicionar a favor da ação da PM e afirmar que a distribuição de alimentos no local só fortalecer o crime, internautas resolveram se mobilizar para ajudar, e diversos prints de comprovantes de doações vêm sendo publicados em um post antigo do padre, onde ele pedia ajuda para continuar com o projeto.

Saiba como doar aqui: https://twitter.com/pejulio/status