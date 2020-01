Após Anitta e Pabllo Vittar, Lexa desponta como apresentadora no Multishow

Na última terça-feira (07), o Multishow fez um anúncio em seu perfil oficial do Instagram. No comunicado, a emissora revelou que Lexa será a próxima apresentadora do “VerãoMultishow”. A estreia está marcada para a próxima sexta-feira (17).

“Chamei a Sapequinha e ela veio toda linda apra apresentar o meu programa ‘VerãoMultishow’! Vai ter muita música, brincadeiras e convidados icônicos. Quem aí já está ansioso para assistir?”, dizia a postagem sobre Lexa no perfil da emissora.

Horas antes, a Lexa já tinha dado spoiler sobre a atração em seu perfil na rede social. “A Sapequinha não virou apresentadora não, né? Sim! Eu estou tão feliz! Tão grata! Na minha cidade gravando um programa cheio de atrações legais! Vem aí “Verão Multishow ” comandado por mim”, disse. O canal da Globosat já apostou em outros nomes da música anteriormente, como Anitta e Pabllo Vittar.