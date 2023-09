Após anão e freira, Andressa Urach quer gravar sexo com cadeirante

Andressa Urach pediu para que os interessados mandem sugestões para seu filho, Arthur, responsável por gravar os vídeos picantes

Andressa Urach voltou a causar polêmica nas redes sociais. Após confirmar que voltou a se prostituir e divulgar conteúdos adultos produzidos com a ajuda do filho mais velho, a ex-Fazenda afirmou que está à procura de um cadeirante para gravar. A empreitada ocorre depois que Andressa deu o que falar ao ser filmada transando com um anão e uma freira.

“Estava aqui pensando nas gravações da plataforma do Privacy, alguns fetiches que eu gostaria de realizar”, começou. “Eu queria fazer vídeo com um casal, e também queria fazer vídeo com um cadeirante, com criadores de conteúdo”.

Em seguida, Andressa Urach pediu para que os interessados mandem sugestões para seu filho, Arthur, que é quem grava os vídeos da mãe fazendo sexo. “Então, se vocês conhecem alguns, enviem mensagem ao Instagram do Arthur, porque fica mais fácil dele visualizar, porque eu recebo muitas mensagens aqui no Instagram e não consigo visualizar”.