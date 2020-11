Após “ameaça” de Trump, equipe de Biden se diz pronta para batalha jurídica

Reprodução Estados Unidos elegem sua primeira senadora transgênero

Os Estados Unidos elegeu sua primeira senadora transgênero na história. A democrata Sarah McBride, de 30 anos, conquistou o assento do primeiro distrito do estado de Delaware, derrotando com facilidade seu oponente republicano, Steven Washington, por 86% a 14%.

“Não estou concorrendo para fazer história ou fazer manchetes. Estou concorrendo para fazer a diferença nesta comunidade e representá-la da melhor maneira possível, trazendo toda a gama de experiências e perspectivas que tenho com uma história tão longa nesta comunidade”, afirmou.

McBride foi também a primeira estagiária transgênero da Casa Branca, durante a administração de Barack Obama, em 2012. “Quando nossos corpos legislativos e nossos escritórios executivos se parecem com as pessoas que procuram representar e refletem toda a diversidade de nossas comunidades, a conversa muda”, disse McBride quando anunciou sua candidatura ao Senado.

Existem atualmente quatro outros legisladores estaduais abertamente trans: Del. Danica Roem, do estado da Virgínia; a deputada estadual Brianna Titone, do Colorado; e os representantes estaduais de New Hampshire Lisa Bunker e Gerri Cannon.