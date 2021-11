Após alfinetar Xuxa, Mara Maravilha se desculpa por usar termo ‘Débil Mental’

Reprodução Mara Maravilha e Xuxa trocam farpas

Chegou mais um capítulo da novela Xuxa Meneghel e Mara Maravilha. Após zombar da canção da rainha dos baixinhos, Mara Maravilha foi duramente criticada. Na paródia, ela disse “ganhei o disco da Xuxa e virei Débil Mental”.

Xuxa deu uma resposta dura a Mara, por ter usado o termo ofensivo. Em seu comentário, Xuxa ainda teria questionado a postura de Mara que durante anos trabalhou com crianças.

Encurralada, Mara foi em seu perfil do Instagram pedir desculpas pelo termo ofensivo.

“Em atenção especial às últimas notícias vinculadas de minha participação no Programa do Ratinho na última segunda-feira (08/11), venho publicamente me retratar e me desculpar… Me perdoem os que se sentiram magoados quando despropositadamente pronunciei “débil mental”. Errei, PERDÃO, PERDÃO, PERDÃO”, escreveu.

Leia Também

“Representar a arte, a comunicação e o imaginário do público é justamente reconhecer que temos grandes responsabilidades ao que propagamos diariamente com bons ou maus exemplos. Mesmo com a dita liberdade de expressão concordo que fui infeliz na empolgação do entretenimento.”

“Para mim, este momento é de aprendizado, humildade e resiliência para entender o quão este erro pode trazer de ensinamentos para minha e a nossa jornada.”

“Peço desculpa também ao meu conterrâneo Cid Guerreiro, a Xuxa e aos muitos fans em comum que temos…”, finalizou compartilhando o comentário indignado de Xuxa.