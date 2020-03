Após acusações de assédio, Marcius Melhem deixa direção de humor da Globo

De acordo com o colunista Maurício Stycer o comitê de ética do Grupo Globo absolveu o humorista Marcius Melhem das acusações de assédio moral , que estaria fazendo contra algumas atrizes da emissora, e plágio endossado por denúncias de Dani Calabresa. Dezenas de funcionários e ex-funcionários teriam testemunhado no caso.

O resultado teria sido deferido e informado para os envolvidos no início desta semana. Logo depois, Marcius Melhem pediu uma licença de quatro meses para a Globo para pode cuidar da saúde se sua filha Joana de 10 anos.

O desentendimento entre a atriz e o Coordenador do Departamento de Humor da Globo aconteceu durante o processo criativo do “Fora de Hora”, no primeiro semestre de 2019. Segundo o colunista, “a atriz queria que a emissora reeditasse o programa “Furo”, que ela apresentou em parceria com Bento Ribeiro na MTV, entre 2009 e 2012″.