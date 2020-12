Após acusações de assédio, José Mayer diz que não quer voltar à TV

Divulgação José Mayer terminou sua relação com a Globo em 2019





José Mayer , que não aparece na televisão desde 2017, disse que não quer voltar a ter uma vida pública. O pronunciamento foi divulgado no ‘A Tade é Sua’, da RedeTV! , desta sexta-feira (04). No programa, Bruno Tálamo explicou a Sônia Abrão que conversou com o ator por WhatsApp.

Atualmente, Mayer pode ser visto nas reprises de ‘Laços de Família’, de 2000, no ‘Vale a Pena Ver de Novo’, e em ‘Mulheres Apaixonadas’, de 2003, no canal Viva . A última novela do ator foi ‘A Lei do Amor’, em 2017. Logo após o fim da trama, ele foi acusado de assediar sexualmente uma figurinista da Globo . Com isso, várias atrizes da emissora se posicionaram a favor da profissional e o ator acabou sendo afastado .

“Obrigado, Bruno. Não tenho mais nenhum interesse em ter vida pública. Um abraço”, escreveu o artista ao ser questionado por Bruno Tálamo. Vale lembrar que o ator se manifestou bem no dia em que uma reportagem expôs uma situação parecida que Marcius Melhem está vivendo ao ter sido denunciado por assédio.