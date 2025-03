Após 8 meses com dor, mulher descobre gaze esquecida em mastectomia

Após descobrir a gaze na região da axila, a mulher registrou boletim de ocorrência na polícia e ajuizou ação na Justiça

Por 5 anos, a empresária, Samira Andrade, lutou por justiça. A mulher descobriu durante o banho, que a região onde ela tinha feito uma cirurgia, tinha uma gaze esquecida. E agora, em fevereiro deste ano, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) condenou o médico que esqueceu a compressa cirúrgica dentro dela, durante um procedimento para retirar os nódulos mamários em razão de um câncer de mama.

Após ser diagnosticada com o câncer de mama, em 2018, e começar o tratamento no ano seguinte, 8 meses depois da cirurgia, Samira começou a sentir dores na região. No hospital, a empresária descobriu que o mastologista tinha esquecido uma gaze de 45 centímetros dentro dela. Depois de anos de sofrimento, o mastologista terá que pagar R$ 50 mil de indenização por danos morais.

Erro médico, dores e infecção

O erro aconteceu durante a retirada de nódulos mamários, devido a um tratamento enfrentado pela paciente. Segundo a vítima, oito meses depois do procedimento, ela continuava com dores no local da cirurgia. Além das infecções, a ferida não cicatrizava. Durante o banho, ela percebeu uma compressa cirúrgica saindo do local da incisão.

Samira procurou o médico e ele arrancou a compressa com uma pinça. De acordo com o processo, “a paciente não foi avisada, nem sedada, nem anestesiada. Sem qualquer procedimento seguro, o mastologista arrancou com uma pinça, a compressa esquecida na axila”.

Denúncia a polícia civil e ação judicial

A empresária denunciou o caso à polícia em 2020. Na época, ela também entrou com uma ação judicial contra o médico. Na decisão, o juiz considerou que o mastologista foi extremamente negligente ao deixar a gaze no corpo da paciente durante a cirurgia. O plano de saúde também foi condenado, já que o caso aconteceu nas dependências da empresa.