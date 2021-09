Marcelo de Assis Após 40 anos, ABBA retorna e anuncia novo álbum “Voyage”

Um dos maiores nomes do pop no século 20, o grupo sueco ABBA anuncia seu retorno em 40 anos nesta quinta-feira (20) com o anúncio de seu novo álbum Voyage e a realização de um show revolucionário e digital dos membros Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid , juntamente com uma banda ao vivo formada por 10 integrantes . O show acontecerá em uma arena construída em Londres para este propósito, a partir de 27 de maio de 2022.

As versões digitais do ABBA foram criadas após semanas e meses de técnicas de captação de movimento e performance com os quatro membros da banda e uma equipe de 850 pessoas da industrial Light & Magic, a empresa fundada por George Lucas , no que é a primeira incursão da empresa na música.

Agora, após quatro décadas desde seu último álbum de estúdio The Visitors , o ABBA não apenas gravou duas novas músicas, I Still Have Faith In You e Don’t Shut Me Down , que serão ambas apresentadas no concerto, mas também gravaram e produziram um novo álbum inteiro.

Gravadas juntas no estúdio Riksmixningsverket , do Benny , em Estocolmo , Voyage será lançado mundialmente no dia 5 de novembro pela Universal Music, via Polar

ABBA Voyage será inaugurado no dia 27 de maio de 2022 , na ABBA Arena , uma arena de última geração com capacidade para 3 mil pessoas , localizada no Parque Olímpico Queen Elizabeth , em Londres . As pré-inscrições para os ingressos abrem nesta quinta-feira (2) no abbavoyage.com e os ingressos estarão à venda a partir de terça-feira 7 de setembro.

O concerto ABBA Voyage é feito com a ajuda do produtor Svana Gisla ( David Bowie Blackstar/Lazarus, Beyoncé e Jay Z para HBO, Springsteen and I ), do produtor Ludvig Andersson ( And Then We Danced, Yung Lean – In My Head, Mamma Mia! Here We Go Again ), do diretor Baillie Walsh ( Flashbacks of a Fool, Being James Bond, Springsteen and I ), do produtor Co-Executivo Johan Renck ( Spaceman, David Bowie Blackstar/Lazarus, Chernobyl ) e do coreógrafo Wayne McGregor CBE ( The Royal Ballet, Company Wayne McGregor, Paris Opera Ballet ).

“A magia da ABBA e os esforços hercúleos de toda essa magnífica equipe alcançam hoje um marco há muito esperado. Poder finalmente compartilhar esse esforço com o mundo é um momento de orgulho para nós e mal podemos esperar para recebê-los em nossa arena no leste de Londres, um lugar onde estamos tão felizes de estar”, comemoram os produtores Svana Gisla e Ludvig Andersson.

Sir Lucian Grainge, presidente e CEO da Universal Music Group , relembrou seu trabalho com o ABBA no passado: “Desde o início de minha carreira, e tendo tido o privilégio de trabalhar diretamente com eles por muitos anos desde então, tem sido uma alegria tremenda estar cercado pelo ABBA e sua música. Sua criatividade sem limites e suas melodias atemporais nos fazem querer fazer parceria com eles em tudo o que eles fazem, porque sabemos que será simplesmente fantástico”.

Carta aberta do ABBA

“Já faz um tempo que não fazemos música juntos. Quase 40 anos, na verdade. Fizemos uma pausa na primavera de 1982 e agora decidimos que está na hora de acabar com isso. Dizem que é imprudente esperar mais de 40 anos entre álbuns, por isso gravamos uma continuação de “The Visitors”. Para dizer a verdade, a principal inspiração para gravar novamente vem de nosso envolvimento na criação do concerto mais estranho e espetacular que você jamais poderia sonhar. Vamos ser capazes de, na próxima primavera, nos sentarmos em uma plateia e assistirmos nossos ‘eus digitais’ executarem nossas músicas em um palco, em uma arena construída sob medida em Londres. Estranho e maravilhoso!

A todos vocês que pacientemente nos seguiram de um modo ou outro nestas últimas décadas:

Obrigado por esperarem – é hora de uma nova jornada começar.

“Chamamos simplesmente ‘Voyage’ e estamos realmente navegando em águas inexploradas. Com a ajuda de nossos ‘eus’ mais jovens, nós viajamos para o futuro. Não é fácil de explicar, mas isso não foi feito antes”.

“É difícil dizer o que tem sido a coisa mais alegre para mim (Benny) com este projeto. Se é o envolvimento em criar o show junto com todos ou estarmos de volta ao estúdio juntos novamente, após 40 anos. Acho que ouvir Frida e Agnetha cantando novamente é difícil para superar. Quando você vier à arena, você terá nós quatro juntos com uma banda absolutamente gloriosa de 10 integrantes. E mesmo que não seja em carne e osso, estaremos ali, graças ao trabalho da equipe criativa e da ILM”.

“Essas primeiras sessões em 2018 foram tão divertidas e quando Benny ligou e perguntou se eu (Anni-Frid) consideraria cantar de novo, eu agarrei a oportunidade! E que canções! Meu respeito e meu amor vão para esses compositores excepcionalmente talentosos e verdadeiramente geniais! Que alegria foi trabalhar novamente com o grupo. Estou tão feliz com o que fizemos e espero sinceramente que nossos fãs sintam o mesmo”.

“Quando nos reunimos novamente no estúdio eu (Agnetha) não tinha ideia do que esperar…, mas o estúdio de gravação de Benny é um ambiente tão amigável e seguro e, antes que eu percebesse, eu estava realmente me divertindo! Mal posso acreditar que finalmente chegou o momento de compartilhar isto com o mundo!”

“Essas duas são cantores tão incríveis, que eu (Björn) fiquei completamente chocado com a maneira como elas entregaram as canções. Elas são verdadeiras musicistas; totalmente não impressionadas pelo glamour das estrelas pop, mas ainda se divertindo muito e sendo criativas em um estúdio de gravação. O projeto ‘Voyage’ injetou vida nova em nós em mais de uma maneira”.

“Então, novamente, obrigado por esperarem! Esperamos vê-lo no “ABBA Arena” e sim – assistam – porque nós infundimos uma boa parte de nossas almas nesses avatares. Não é exagero dizer que estamos de volta”.

Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid Estocolmo, Suécia, 2 de setembro de 2021