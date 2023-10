Apoio às Micro e Pequenas Empresas é fundamental para o crescimento da economia

No Dia das Micro e Pequenas Empresas (MPE), o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) reafirma seu compromisso com o fortalecimento e apoio a esses empreendimentos de menor porte, que são verdadeiros motores da economia.

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), os pequenos negócios foram responsáveis por sete em cada dez vagas de emprego criadas no Brasil em maio de 2023. Essas empresas representam pelo menos 99% de todos os empreendimentos do país, desempenhando um papel fundamental para o crescimento da economia.

Com o objetivo de fomentar iniciativas que contribuam para o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo e para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), o Bandes direciona algumas de suas linhas para o segmento, sobretudo, as pequenas empresas. É um trabalho que busca fomentar a cultura empreendedora no Estado, gerar empregos e aumentar a acessibilidade das pequenas empresas ao crédito.

Ao longo da jornada de implantação e crescimento, as MPEs enfrentam diversos desafios para se estabelecerem no mercado e conseguir apoio financeiro. Por isso, o banco capixaba oferece linhas de crédito para empresas dos mais variados setores, com financiamentos juros competitivos, prazos alongados e carência para início do pagamento que podem ajudar as MPEs. Os financiamentos possibilitam obter recursos para expandir as operações, modernizar os processos, contratar profissionais qualificados, investir em marketing, inovação, obras e reformas, energia renovável, entre outras ações estratégicas.

Os empresários podem buscar crédito para capital de giro, por meio do Bandes Retomada, Inovação (Bandes Inovacred), para implantação de sistemas de geração de energia solar (Bandes Solar) ou para a aquisição de equipamentos (Bandes Máquinas e Equipamentos). Além disso, empreendimentos do setor Turístico também podem buscar o financiamento do Bandes Turismo para investir em infraestrutura e melhorar o desempenho.

A gerente de Negócios do Bandes, Danielle Corradi, destaca a importância do trabalho desempenhado pelo banco capixaba em apoio ao desenvolvimento sustentável do Espírito Santo. “Uma das principais vantagens de financiar os investimentos é a possibilidade de acelerar o crescimento do negócio e aproveitar oportunidades de mercado que surgem em momentos estratégicos. Por exemplo, se houver uma demanda crescente por um determinado produto ou serviço, a empresa pode utilizar o financiamento para aumentar sua produção e suprir essa demanda, conquistando uma fatia maior do mercado e ganhando vantagem competitiva sobre seus concorrentes”, afirma.

Ao reconhecer e celebrar a importância das Micro e Pequenas Empresas, o Bandes reforça seu compromisso em contribuir para um Estado mais forte, mais inclusivo e mais sustentável. Por meio de parcerias estratégicas e do apoio contínuo a esses empreendimentos, o banco está caminhando para transformar o futuro do Espírito Santo.

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br/credito

Informações à Imprensa:

Gerência de Comunicação Institucional do Bandes

Bárbara Deps Bonato / Wilson Igreja Campos

(27) 99774-4428 / (27) 3331-4424

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES