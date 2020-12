Apocalipse e TikTok? Pesquisa lista tendências de namoro para 2021

E é claro que um ano caótico e regado a pandemia , máscaras, distanciamento social e “novos normais” viraria as tendências de relacionamento de cabeça para baixo.

Para prever quais seriam elas e preparar os solteiros para o tão esperado 2021 (algo como o trailer que muitos têm pedido), o site de relacionamentos Plenty of Fish fez uma pesquisa com mais de 3 mil membros do Reino Unido e descobriu seus denominadores comuns.

Apesar de se tratarem de culturas diferentes, os solteiros brasileiros também passaram por poucas e boas. Logo, a coluna traz algumas tendências de namoro da lista que podem virar tendência também nos dates por aqui. Confira:

Apocalypsing

Como um verbo em inglês para a palavra apocalipse – um dos muitos e simpáticos sinônimos para o fim do mundo -, o Apocalypsing consiste em tratar todo relacionamento como se fosse o último. Não dá para julgar.

41% dos entrevistados conhece alguém que agiu assim no último ano, enquanto 24% admite ter feito isso

29% das pessoas ficaram mais ansiosas para entrar em um relacionamento devido à quarentena

Twice Baked

“Duas vezes assado” em inglês, Twice Baked é um trocadilho para a explosão do interesse em receitas de pão de banana no Google no mês de março no Reino Unido, quando começou a pandemia. A tendência retrata o momento em que a conversa de alguém é “assada duas vezes”, e as pessoas passam a ter apenas os mesmos assuntos repetitivos relacionados à pandemia e ao coronavírus.

29% dos solteiros se viram continuamente tendo as mesmas conversas sobre temas relacionados à Covid-19, de novo e de novo – como pão feito em casa.

Baby Zoomers

Uma outra palavra para o que os brasileiros chamam carinhosamente de “filhos da quarentena”. Os Baby Zoomers são a nova geração de bebês que foram concebidos durante o lockdown.

19% dos entrevistados conhece alguém que engravidou durante o confinamento da pandemia

Folklore-ing

Também como um verbo para o nome do mais novo álbum da Taylor Swift, Folklore-ing é o termo usado para o ato de estar tão focado em viver um romance de conto de fadas que as expectativas não chegam a corresponder com a realidade.

32% dos entrevistados se inspiraram tão fundo no refúgio oferecido pelo álbum de Taylor Swift em meio a um ano tão ruim, que admitiram estar focados demais em viver romances de contos de fadas.

Tok-blocking

Um termo que mistura as palavras TikTok e blocking (bloqueando, em inglês), esta tendência se trata das pessoas que assistem tanto ao TikTok que chega a interferir em seus relacionamentos.

Mais de um em cada dez solteiros (14%) dizem conhecer alguém cujo vício em TikTok está atrapalhando a vida romântica

(*Metrópoles – Pouca Vergonha)