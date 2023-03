APM/ES celebra o “Dia Internacional da Mulher” com ação itinerante e solenidade militar

Na manhã desta quarta-feira (08), foi celebrado na Academia de Polícia Militar (APM/ES) o “Dia Internacional da Mulher”, com homenagens ao efetivo feminino através da 2º Ação Itinerante de Intervenção em saúde da Policial Militar Feminina e solenidade alusiva a data.

O dia de homenagens começou com uma ação de intervenção realizada pela Diretoria de Saúde (DS) com objetivo de conscientizar as policias sobre a importância de ações preventivas, a periodicidade de exames e informação a respeito das principais neoplasias que atingem o sexo feminino.

Logo após a ação de intervenção foi realizada a formatura geral com alunos do Curso de Formação de Oficiais (CFO) e do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS), para homenagear todas alunas em formação, habilitação e o efetivo feminino da Academia.

Na formatura, o comandante da APM, tenente-coronel Pablo Couto Ferreira, destacou o papel de heroína que é desempenhado pelas policiais militares femininas. “Elas dedicam a vida à proteção e segurança de nossa comunidade, enfrentando diariamente desafios e situações de risco para que todos possam viver em um ambiente seguro e pacífico”.

Durante o ato solene, as mulheres receberam das mãos do comandante da Academia e demais oficiais uma rosa como forma de presenteá-las pela passagem da data. As homenagens foram encerradas com a tropa formada que desfilou em continência a todas as mulheres presentes.

Fonte: PM ES