APM DIVULGA LISTA DOS PELOTÕES DO CFSD 2023

A Academia de Policia Militar (APM) divulga a lista dos pelotões do Curso de Formação de Soldados 2023 (CfSd 2023). Na próxima segunda-feira (20) os alunos deverão se apresentar na APM onde iniciam sua trajetória na vida militar com a tradicional travessia do portão histórico da academia. Os alunos devem ficar atentos as orientações já publicadas nas redes socias quanto a apresentação . Logo abaixo segue o link com a divisão dos pelotões.

Lista de Pelotões CFsd 2023

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES