Aplicativos de celulares da Samsung agora rodam no Windows 10; entenda como

Unsplash/Tadas Sar Windows 10 abre aplicativos do celular

Em breve, usuários com smartphones da Samsung poderão ter acesso aos aplicativos do aparelho no computador. Em uma atualização recente do app “Complemento O seu Telemóvel – Vincular ao Windows”, conhecido popularmente como “Seu Telefone”, a Microsoft implementou o suporte para aplicativos móveis.

Com isso, os usuários não precisarão mais pegar o celular apenas para verificar uma rede social ou pedir algo nos aplicativos de entrega, por exemplo. Os apps são executados em janelas separadas, o que permite funções multitarefa. Além disso, é possível usar mouse e teclado para realizar a interação.

Para utilizar a integração, no entanto, alguns requisitos devem ser cumpridos. Em primeiro lugar, o computador deve ter a versão mais recente do software “Seu Telefone” para Windows 10 . Também é necessário um telefone com a integração “Link to Windows” atualizada – e, por enquanto, isso significa que apenas aparelhos da Samsung com Android 9 Pie ou posterior podem ser utilizados.

Por fim, os dois dispositivos devem estar na mesma rede Wi-Fi . Isso significa que não será possível acessar um celular que você esqueceu em casa, por exemplo. Mesmo assim, este é um grande passo em relação ao espelhamento de smartphones .

Copiar e colar

A integração entre um computador e celular da Samsung também permite copiar e colar entre os dispositivos. Para ativar o recurso, basta seguir até o menu de configurações do software no computador e ativá-lo. Com isso, é possível copiar e colar textos e imagens usando os familiares comandos ‘CTRL + C’ e ‘CTRL + V’ ou tocando e mantendo pressionada a tela do smartphone.

Além da opção de transferir textos e fotos facilmente, agora é possível desligar a tela do dispositivo móvel ao usar o recurso de tela do telefone no aplicativo de PC. A Microsoft batizou a nova função de “tela preta” e ela entra em ação assim que o software é aberto no computador.

O aplicativo também ganhou suporte a mensagens Rich Communication Services (RCS) para os aparelhos da linha Galaxy S20 . Criado pelo Google , o sistema de troca de mensagens tem como objetivo substituir o SMS , oferecendo opções mais amplas para compartilhamento de informações.