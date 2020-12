Aplicativo dá criptomoedas de graça a brasileiros e faz sucesso

Luciano Rocha Aplicativo d criptomoedas de graa a brasileiros e faz sucesso

O WeNano é um aplicativo que oferece criptomoedas de graça por meio de geolocalização. E o Brasil foi apontado como um dos países onde o serviço tem feito grande sucesso.

A distribuição dessas criptomoedas ocorre através de Spots , pontos espalhados por várias regiões. A geolocalização é utilizada para encontrar esses pontos, criando uma verdadeira “caça ao tesouro”.

Até o momento, o WeNano possui cerca de 2,5 mil Spots em todo o mundo , 100 deles espalhados pelo Brasil . Alguns deles são lugares bastante famosos, como o Parque do Ibirapuera , em São Paulo.

Os prêmios são pagos em frações da cripomoeda Nano . Quem achar um Spot pode receber desde pequenas frações até R$ 3 mil em criptomoedas .

Brasil mostra engajamento entre usuários

Segundo a publicação do WeNano, mais de R$ 66 mil em criptomoedas já foram distribuídas em todo o mundo.

A empresa destacou que o Brasil tem crescido em número de usuários e também na criação de Spots. Além disso, o engajamento dos usuários nos fóruns de discussão também é alto.

“O Brasil viu o último grande boom não apenas na criação de Spot, mas também no engajamento do SpotChat e na criação do WeNano Business”, disse o WeNano.

Micropagamentos impulsionam WeNano na Nigéria

Na África, a Nigéria representa um dos países onde o aplicativo foi mais utilizado. O país mais populoso do continente tem como maior uso do WeNano a realização de micropagamentos.

“A Nigéria tem visto níveis semelhantes de envolvimento e uso e estamos vendo micropagamentos sendo usados ​​para despesas diárias, como telefone e acesso à Internet.”

Isso mostra que as criptomoedas têm se tornado cada vez mais utilizadas no dia-a-dia . A África é um caso especial, pois muitos países já possuem experiência com pagamentos digitais.

Venezuela é pioneira no uso do aplicativo

Por fim, o WeNano destacou a Venezuela . O país vizinho foi o primeiro a adotar o aplicativo em todo o mundo. O uso de criptomoedas por lá tem se intensificado devido a grave crise financeira que assola a Venezuela.

Por conta disso, a importância do WeNano passa a ser vital no país. Além de oferecer criptomoedas de graça, o WeNano costuma ser utilizado para realizar compras de itens básicos.

“A Venezuela foi um dos primeiros a adotar o aplicativo e, como tal, tem uma grande rede de Spots. Isso resultou em algumas ótimas histórias de pessoas que puderam trocar seus pagamentos Nano por itens essenciais diários”, destacou a empresa.