Aplicação das avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica terá início em 23 de outubro

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é um conjunto de avaliações externas, em larga escala, que permite realizar um diagnóstico da Educação Básica Brasileira, e de fatores que podem interferir no desempenho dos estudantes. Em 2023 participarão das avaliações censitárias, os estudantes matriculados no 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e nas 3ª e 4ª séries do Ensino Médio regulares da Rede Pública de Ensino, por meio de testes cognitivos e questionários contextuais.

As avaliações amostrais ocorrerão com testes de Língua Portuguesa e Matemática para o 2º ano do Ensino Fundamental, e Ciências da Natureza e Ciências Humanas para as demais etapas avaliadas. Para a Rede Privada, as avaliações ocorrerão nos mesmos componentes e etapas, todas de forma amostral.

No Espírito Santo, cerca de 50 mil estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino serão avaliados entre os dias 23 de outubro e 10 de novembro, com datas a serem agendadas para aplicação.

Os objetivos são:

Produzir indicadores educacionais para o Brasil, suas regiões e unidades da Federação e, quando possível, para os municípios e as instituições escolares, tendo em vista a manutenção da comparabilidade dos dados, permitindo, assim, o incremento das séries históricas; Avaliar a qualidade, a equidade, e a eficiência da educação praticada no país em seus diversos níveis governamentais; Subsidiar a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas públicas em educação baseadas em evidências, com vistas ao desenvolvimento social e econômico do Brasil; Desenvolver competência técnica e científica na área de avaliação educacional, ativando o intercâmbio entre instituições de ensino e pesquisa.

Considerando a qualidade da Educação Básica como um atributo multidimensional, o Saeb toma como referência sete dimensões de qualidade da Educação Básica: I – Atendimento escolar; II – Ensino e aprendizagem; III – Investimento; IV – Profissionais da educação; V – Gestão; VI – Equidade; e VII – Cidadania, direitos humanos e valores.

A publicação dos resultados é garantida para as unidades escolares que obtiverem a participação de, pelo menos, 80% dos estudantes matriculados, e o mínimo de dez estudantes presentes no momento da aplicação dos instrumentos. Os resultados são descritos em níveis de aprendizagem, organizados de modo crescente, em Escalas de Proficiência de Língua Portuguesa e Matemática, para cada uma das etapas avaliadas. Os resultados de aprendizagem dos estudantes, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, verificadas por meio do Censo Escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

O Saeb é uma ação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Compete à Secretaria da Educação, orientar as Superintendências Regionais de Educação e unidades escolares sobre sua aplicação, bem como implementar ações de intervenções de acordo com os resultados apresentados, tanto no que se refere ao desempenho dos estudantes quanto à taxa de participação das escolas na realização dos testes, sendo que, quanto maior a participação, mais fidedignos serão os resultados, retratando a realidade da rede e favorecendo o planejamento de ações voltadas ao alcance de maior equidade e qualidade da nossa educação.

Para mais informações, acesse: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Iris Carolina/ Geiza Ardiçon/ Soraia Camata/ Cícero Giuri

[email protected] / [email protected]

(27) 3636-7705/ 7706/ 7707

Fonte: GOVERNO ES