“Aplausaço”: assista homenagem a Paulo Gustavo e demais vítimas da Covid-19

Paulo Gustavo foi lembrado e aplaudido em janelas espalhadas pelo Brasil na noite desta quarta-feira (5), um dia após sua morte por complicações da Covid-19. Além do ator, todas as mais de 414 mil vidas perdidas no país por conta da pandemia também foram homenageadas.

O “aplausaço” é resultado de uma campanha promovida de movimento “342 Artes” e incentivada por nomes como Caetano Veloso, Paula Lavigne, Giovanni Bianco, Danielle Winits, Christiane Torloni e Regina Casé.

O médico Thales Bretas, agora viúvo de Paulo Gustavo, também divulgou a homenagem em seu Instagram. “Não estou conseguindo responder a todas as manifestações de carinho e amor, mensagens… Mas essa espero ansiosamente”, publicou ele, seguido por uma contagem regressiva.

