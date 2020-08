Apesar de brigas com Mayra Cardi, Arthur Aguiar passa Dia dos Pais com filha

Reprodução/Instagram Arthur Aguiar e a filha Sophia

Apesar das brigas com Mayra Cardi após a separação, Arthur Aguiar passa o Dia dos Pais com a filha, Sophia. No Instagram, o ator foi questionado por uma fã se estaria com a pequena na data e ele confirmou que sim.

Leia também Traição e famosas expostas: entenda a polêmica entre Mayra Cardi e Arthur Aguiar

Em junho deste ano, Arthur e Mayra se separaram e trocaram ofensas publicamente após ela compartilhar um vídeo dizendo que foi traída e viveu um relacionamento abusivo com o ator. Há alguns dias, Mayra recebeu uma liminar da justiça que a proíbe de falar o nome do ex-marido.

Em nota enviada para imprensa, ela comentou o caso: “É natural que se queira me proibir de falar: quem deve teme. É um padrão desse tipo de pessoa, principalmente quando são pegas: se não conseguem desmentir, a única opção é tentar silenciar”.

“Contra fatos não há argumentos. Mas em cumprimento à determinação judicial, não posso mais me manifestar sobre o assunto. A decisão será cumprida e todos os fatos esclarecidos no Poder Judiciário”.