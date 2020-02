Apaixonado, Guilherme dispara no “BBB 20”: “Penso em pedir Gabi em namoro”

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães foram os convidados para serem os apresentadores da gravação do DVD da Banda Calcinha Preta, em Aracaju, Sergipe, na quarta-feira (5), e a noite não foi nada boa para dupla. Desde que pisou no palco, Carlinhos recebeu vaias do público e parecia ser ainda reflexo da polêmica que o influencer se meteu no final de janeiro.

Carlinhos se casou com Lucas Guimarães e relembrou o motivo de não beijar o companheiro na cerimônia





Ele teria reproduzido um discurso homofóbico quando assumiu seu namoro com Lucas Guimarães . Ele se desculpou nas redes sociais “Peço milhares de desculpas se magoei alguém, mas é que tudo isso ainda é muito novo, apesar de ser velho dentro do meu coração”, disse o humorista.

E as vaias deixaram o casal um pouco nervoso, que por várias vezes a dupla se atropelava nas palavras e Lucas até acabou trocando o nome do cantor de forró Bell Oliver por Bell Marque s. Carlinhos brincou entregando a gafe: “Bell Marques Preto?”.

Carlinhos Maia é vaiado na gravação do DVD de 25 anos do Calcinha Preta em Aracaju pic.twitter.com/aLqNO6H5qe — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) February 13, 2020