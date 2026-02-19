APACB encerra campanha contra trânsito na faixa preservada

A Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra (APACB) encerrou, nesta quinta-feira (19), a Campanha contra o trânsito de veículos em toda a extensão de praia preservada da APA de Conceição da Barra, com uma ação de monitoramento realizada ao longo de toda a faixa litorânea da unidade.

Durante a atividade, as equipes identificaram duas motocicletas estacionadas na faixa de areia, prática proibida por legislação ambiental devido aos impactos causados ao ecossistema costeiro, especialmente à fauna e à flora locais.

A ação contou com a parceria do Centro Tamar Guriri e da Polícia Militar Ambiental, reforçando o trabalho integrado de fiscalização e educação ambiental. Além do monitoramento, a iniciativa teve como foco a sensibilização de moradores e visitantes, com orientações sobre a proibição do trânsito de veículos nas praias e os prejuízos ambientais decorrentes dessa prática, como a compactação da areia e a destruição de ninhos de tartarugas marinhas.

“Encerramos essa campanha reforçando a importância da conscientização de todos. O trânsito de veículos na praia causa impactos diretos ao meio ambiente, especialmente à fauna, como as tartarugas marinhas. Nosso objetivo é orientar e sensibilizar para que moradores e visitantes ajudem a preservar esse espaço tão importante”, explicou Fernanda Martins, servidora do Iema.

