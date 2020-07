Aos fãs de BTS: Samsung lança Galaxy S20+ com logo da banda no Brasil

Divulgação Samsung Galaxy S20+ versão BTS





Fãs do grupo de K-Pop (Pop Coreano) BTS já podem ir preparando o bolso: a Samsung está lançando no Brasil uma edição especial do Galaxy S20+ , chamada Galaxy S20+ BTS Edition, que tem tema e conteúdos do grupo.





O aparelho tem um visual na cor roxa, com a logo do grupo estampada na traseira, logo abaixo da marca Samsung . A interface tem temas alusivos à banda, e um app da comunidade de fãs WeVerse vem pré-instalado. A caixa do smartphone inclui adesivos decorativos que permitem que os fãs personalizem ainda mais seus dispositivos, além de cartões de fotos com imagens dos membros da banda.

“A chegada do Galaxy S20+ BTS Edition reforça o compromisso da Samsung com o mercado brasileiro, disponibilizando smartphones inovadores e conectados aos desejos dos consumidores locais. O BTS se consolidou como um sucesso global e conquistou um grande número de fãs no país. Agora, proporcionamos aos fãs brasileiros uma nova maneira de se conectar com o grupo e carregar consigo uma demonstração dessa paixão”, afirmou Loredana Sarcinella, diretora sênior de marketing da divisão de dispositivos móveis da Samsung.

Fora as mudanças estéticas, o Galaxy S20+ BTS Edition é idêntico às outras versões do aparelho já no mercado. O preço sugerido é de R$ 5.999. Mas é melhor agir rápido: na Coréia do Sul esta edição do aparelho se esgotou em uma hora.