Aos 79 anos, idosa se torna modelo de lingerie: “Se eu posso, você também pode”

Os anos 90 estão mais vivos do que nunca e nem a virada da década vai ofuscar as “trends” que bombaram na época. Sim, a moda retrô continuará em alta em 2020! Pelo menos é o que diz o Pinterest 100, o relatório de tendências lançado pela plataforma de inspiração Pinterest.

Enquanto para os millenials, as referências aos anos 90 são uma forma de reviver memórias ou até mesmo se conectar com outras pessoas ao compartilhar experiências. Já a geração Z está descobrindo pela primeira vez o que popularizou na época. Independente de quantos anos você tem agora, fato é que a obsessão pelo peíodo não para de crescer.

Veja cinco tendências que prometem continuar em alta:

1. Estilo grunge

arrow-options Reprodução/Pinterest O estilo grunge, com coturnos, flanela, calças xadrez e sobreposições, é uma forte tendência dos anos 90

Apesar de repaginado, o estilo grunge, com coturnos, tecidos flanelados e roupas largas, está super em alta. Segundo o relatório do Pinterest, a procura por “moda grunge dos anos 90” cresceram 332% este ano, o que mostra que é uma ideia que vai continuar fazendo sucesso.

2. Moda urbana

arrow-options Reprodução/Pinterest Roupas largas, moletom e tênis são algumas das tendências dos anos 90 que chamam atenção na moda urbana

O “streetwear”, ou a moda urbana, que foi popular durante a década de 90 ainda está chamando atenção com +277% buscas – ainda mais considerando que a ideia do conforto está bem popular na moda. Entre as tendências estão tênis, baby looks e moletons.

3. Brilho e delineador labial

arrow-options Reprodução/Pinterest O brilho e delineador labial foi uma forte tendência de maquiagem nos anos 90 que voltou agora

A maquiagem não pode ficar de fora das tendências noventistas que estão em alta, né? Para o melhor estilo anos 90, aposte no brilho labial reluzente, delineador de lábios e quem sabe até um toque de glitter. A procura por essas ideias na plataforma aumentaram 144%.

4. Acessórios de cabelo

arrow-options Reprodução/Pinterest Os acessórios de cabelo como ‘scrunchies’ e presilhas fizeram muito sucesso e devem continuar bombando

Presilhas e grampos de cabelo (+930% de buscas) e elásticos de cabelo (+6309%), chamadas de “scrunchies”, são ideias de acessórios que não saiam dos looks na década de 90. Podem ser asas de borboleta, com strass, design diferentes ou até mais básicos. O importante é ousar.

5. Desenhos animados

arrow-options Reprodução/Pinterest Os desenhos que foram populares noa anos 90 estão ganhando fama de novo e sendo adaptados para estampas

Os desenhos clássicos dos anos 90 estão com tudo e, no Pinterest, as buscas por referências cresceram +227%. Apesar de não ser exatamente uma tendência de moda, está se tornando cada vez mais comum ver camisetas estampadas com essas inspirações. Então, escolha o seu desenho preferido e faça uma “brusinha” personalizada. Com certeza vai arrasar!

Extra: anos 2000

arrow-options Reprodução/Pinterest As calças do exército e cintos correntes fizeram o maior sucesso no início da década e prometem voltar

Depois dos anos 80 e 90 fazerem tanto sucesso, a moda está se aproximando dos anos 2000. Mesmo com pegadas mais modernas, é possível observar as calças do exército, correntes no quadril e várias outras ideias que já estão dando as caras. A busca pelas tendências desse ano cresceram 669%, segundo o relatório Pinterest 100.