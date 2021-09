Aos 77 anos, Zezé Motta comenta vida sexual: ‘Tenho muito a falar sobre sexo!’

Reprodução/Instagram Zezé Motta fala sobre vida sexual

Na noite desta segunda-feira (6), em celebração ao Dia do Sexo, a atriz Zezé Motta veio compartilhou um relato sobre sua vida sexual com seus seguidores. A atriz, aos 77 anos, disse sentir falta de uma vida sexual ativa e que faz reposição hormonal.

“Enfim, uma vida sexual regular tem a ver com saúde. Não é mesmo? Além de ser saudável, é prazeroso. Relaxa! Tenho muito a falar sobre sexo”, começou ela, relembrando alguns personagens que interpretou ao longo da carreira.

“O sexo sempre esteve muito presente na minha carreira. Foram inúmeros os papéis onde eu expunha o meu corpo a favor da arte. Nunca vi isso como ser vítima do estereótipo racista que a mulher negra é mais fogosa. Isso é um mito. Estão aí alguns dos muitos ensaios fotográficos que fiz entre os anos 70/80, quase sempre nua!”, continuou.

“A gente discute muito no Movimento Negro que as qualidades que são propagadas do negro são sempre calcadas no folclore. O folclore não nos interessa. O que interessa é que sejamos avaliados pelas nossas qualidades de fato. Eu tive já experiências com homens de todas as cores. E não necessariamente foi melhor por conta da cor. Sexualidade é uma coisa complexa. Se você vai transar com uma pessoa que você está amando, não dá para comparar se é melhor porque ela é negra ou branca”, disse.

A atriz também relembrou a personagem que interpretou na novela Xica da Silva, dizendo que essa a trouxe diversos problemas. “A Xica foi um personagem que me trouxe problemas, eu tive que fazer análise. Confundiram pessoa com personagem. Foi complicado porque eu fiquei no imaginário masculino com a Xica e demorou… Fui percebendo que era uma fantasia transar com a Xica porque tinha essa carga forte do filme, da personagem que dançava nua e que enlouquecia os homens. Meus parceiros sexuais tinham uma expectativa de que eu fosse a Mulher-Maravilha na cama. Teve um que falou: ‘quando um filme se torna realidade’. Eu me senti no dever de ser a Mulher-Maravilha na cama. Então, eu ficava muito mise-en-scène e esquecia do meu prazer porque não podia decepcionar”, desabafou.

Completando, a atriz afirmou só sentir falta de sexo por fazer reposição hormonal e que, no passado, jamais imaginaria ficar mais de um ano sem sexo: “Nos últimos anos, eu passo tempos sem fazer sexo. Jamais imaginaria ficar um ou dois anos sem fazer sexo no passado. Hoje em dia, sei que isso é possível. Posso até sentir falta, mas dá para ficar sem. Só sinto falta de sexo porque faço reposição hormonal. Eu tive muito problema no começo. Experimentei de tudo, como aquele selinho que põe na pele. Faço desde que entrei na menopausa”.