Aos 65 anos, Silvia Pfeifer encerra 55ª edição do SPFW

Aos 65 anos de idade, a atriz Silvia Pfeifer encerrou na noite deste domingo (28) o desfile de Lino Villaventura – e também a 55ª edição do São Paulo Fashion Week. Antes de suas mais de três décadas na teledramaturgia brasileira, Silvia começou como modelo, em 1979, aos 21 anos. Nos anos seguintes, morou na Europa e chegou a desfilar para grifes como Giorgio Armani, Christian Dior e Chanel.

Silvia Pfeifer iniciou a carreira de atriz aos 32 anos, na minissérie Boca do Lixo, exibida pela Rede Globo em 1990. A veterana já havia subido às passarelas do SPFW N55 durante desfile da marca The Paradise, na última sexta. Além dela, os atores Reynaldo Gianecchini e Sérgio Marone também desfilaram para Villaventura nesta temporada.

A atriz e o estilista reviveram um momento especial de suas vidas, com Silvia reinterpretando ela mesma quando desfilou para a marca em 1986. Com 45 anos de carreira, Lino Villaventura levou aos palcos do SPFW desta edição uma coleção recheada de texturas, cortes assimétricos e tecidos drapeados. A própria artista usou um vestido furta-cor puxado para o lilás, com recortes e camadas que lembram escamas.

