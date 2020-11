Aos 62 anos, Zilu Godoi posa com barriga de fora e rebate crítica sobre idade

Instagram / Reprodução Isadora, filha de Belo, foi presa por participar de quadrilha de golpes eletrônicos

A prisão da filha do cantor Belo , Isadora Alkimin Vieira, de 21 anos, na última quarta-feira (13), sob a acusação de integrar uma quadrilha especializada em golpes por meio eletrônico, relembra o canto do próprio passado. O músico foi condenado há 18 anos, sob a acusação de associação com tráfico de drogas. Belo recebeu perdão judicial em 2010.

Sobre a prisão de Isadora, Belo afirma estar “surpreso e arrasado” em entrevista concedida ao jornal Extra .

“Eu não sabia de absolutamente nada, falei com ela semana passada por telefone e ainda perguntei de tudo, da faculdade e tal. Dei sempre todo suporte como pai, pensão, faculdade, educação e amor. Me sinto muito triste e quero ser respeitado nesse momento”, disse o artista.

As suspeitas sobre o envolvimento de Belo com traficantes surgiram a partir de grampos telefônicos, que revelaram conversas entre ele e Waldir Ferreira, o Vado, apontado como gerente do tráfico na favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio.

O período detido também foi uma reviravolta na vida pessoal do cantor, que se separou de Viviane Araújo e engatou um relacionamento com Gracyanne Barbosa , com quem é casado até hoje.