Aos 40 anos, DJ e ator Bruno Pacheco posa só de sunga para capa de revista

Conhecido internacionalmente por seu trabalho como DJ, Bruno Pacheco vem ganhando cada vez mais destaque como ator. Não à toa, foi convidado para realizar um ensaio na Cascata da Fervença, em Sintra, cidadezinha próxima a Lisboa, em Portugal, e estrelar a nova edição da revista Dyo Magazine — só de sunga e celebrando a fase de sucesso.

Reprodução/Instagram Bruno Pacheco posa só de sunga para revista

No ar na reprise de “Totalmente Demais”, ele também fez participações em “A Regra do Jogo” e “Sol Nascente”, além da trama portuguesa “Valor da Vida”. Em 2018, por exemplo, ganhou projeção ao fazer uma ponta em “O Mecanismo”, série brasileira da Netflix, distribuída para mais de 190 países. “Sou um ator apaixonado pelo ofício”, pontuou.

Mas, antes de estrear na dramaturgia, Bruno brilhou na capa da “Mens Health” e atuou como disc-jóquei na Itália, Espanha, Singapura, Indonésia e África do Sul. “Já me apresentei em mais de 20 países”, manifestou-se o bonitão, que tem doze anos de profissão e, por aqui, tornou-se um dos grandes destaques da cena eletrônica e um dos residentes da megaboate The Week.