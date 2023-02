Aos 28 anos, ela é CEO de gigante do e-commerce de joias de prata

Divulgação Yara Machado é CEO da Céu de Prata

Da sua charmosa sala cor de rosa, Yara Machado coordena sua equipe de 32 colaboradores, para os quais as portas estão sempre abertas. Com apenas 28 anos, ela exibe uma trajetória de gente grande e está à frente da Céu de Prata, gigante no e-commerce do segmento.

Tudo começou quando seu irmão Alex criou o projeto aos 18 anos. A família já atuava no ramo de joias de prata, a mãe já revendia os produtos. “A gente coloca tarracha em brinco desde os 8 anos de idade”, brinca a executiva. O trabalho no atacado da mãe forjou a dupla para o que viria depois.

Com R$ 500, Alex pôs de pé a Céu de Prata. Criada em 2016, a Céu de Prata é uma empresa paulistana com foco em vendas de joias online e presencial. A marca trabalha com 18 categorias de produtos e mais de 7 mil itens, que já conquistaram 300 mil clientes em todo o território nacional. Com parcerias de peso junto a grandes revendedoras pela internet, a companhia foca em sua estratégia de ampliação geográfica, sem deixar o atendimento humanizado de lado, e espera um grande crescimento em 2023.

“Aprendi tudo sozinho”, conta o irmão da CEO. No terceiro mês, ele já ganhava mais no negócio do que no emprego com a mãe, até criar coragem e ir tocar a própria empresa. Em 3 anos, estava faturando US$ 3 milhões. Yara entrou com carta branca para dar uma organizada geral. A expedição, lembra, estava uma bagunça. “Fiz vários cursos para aprender”, diz ela, que é formada em Administração.

Hoje, ela gerencia o negócio como um todo. Tem 54 fornecedores no Brasil e 23 na Tailândia, já vendeu 320 mil caixinhas para todo o país, com uma média de três a quatro produtos por pedido. A criação também recebe suporte de Yara, que tratou de humanizar o contato com os clientes via redes sociais, com foco no Instagram e Tik Tok.

Para o futuro, Yara prepara o lançamento da Violeta, empresa que virá focada em joias douradas. “É semijoia com banho dourado muito bom”, avisa. Para a Céu de Prata, a aposta serão três coleções com influenciadoras. “Também vamos fazer lives dentro do site, o que eleva a conversão em compras a 90%”, planeja, de olho no seu público, formado por mulheres que querem ter uma joia, mas não se sentem à vontade para entrar em uma grande joalheria. A Céu de Prata está aí pra isso.

Fonte: IG Mulher