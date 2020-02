Ao vivo: acompanhe tapete vermelho, discursos e o que está rolando no Oscar 2020

Na disputa pela estatueta de “Melhor Documentário”, Petra Costa mostrou em seu Instagram como está sendo sua preparação para cruzar o tapete vermelho do Oscar 2020 na noite deste domingo (9), em Los Angeles.

arrow-options Reprodução/Instagram Petra Costa





Aos 36 anos, Petra Costa pode se tornar a primeira brasileira a levantar o troféu mais importante do cinema mundial, o Oscar 2020 . “Apesar do meu filme não ter sido financiado em solo nacional, espero que esse reconhecimento mostre o quão importante é o investimento nacional no cinema brasileiro.”, disse a diretora de ” Democracia em Vertigem ” ao G1.

A cineasta ainda não revelou qual será o look escolhido para o Oscar 2020 , mas acredita-se que ela usará um vestido de algum estilista brasileiro. No sábado (8), ela vestiu Lino Vilaventura para alguns compromissos da Academia.

arrow-options Reprodução/Instagram Petra Costa se arrumando para o Oscar 2020