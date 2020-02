AO VIVO: acompanhe o tradicional carnaval de Olinda

arrow-options Divulgação Abertura do carnaval de Olinda aconteceu na noite da última quinta-feira (20)

O carnaval de Olinda , Pernambuco, um dos principais e mais tradicionais do Brasil, está sendo transmitido ao vivo pela página do Facebook da Prefeitura da cidade.Festejos da cidade tem “O carnaval de Olinda é coisa de outro mundo” como tema.

As apresentações na cidade estão acontecendo desde a última terça-feira (18), com foco nas bandas e artistas da terra. A abertura oficial aconteceu na noite da quinta-feira (20), na Praça do Carmo, com muito frevo .

Diversos grupos musicais como orquestras itinerantes e conjuntos percurssivos estão entre as atrações do carnaval da cidade.

Ao vivo

As câmeras da Prefeitura de Olinda estão transmitindo ao vivo a concentração do carnaval em frente a sede do poder executivo da cidade. Acompanhe os festejos: