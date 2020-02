AO VIVO: acompanhe ao tradicional carnaval de Olinda

arrow-options Reprodução Carnaval de Olinda tem muito frevo e agita a multidão neste domingo (23)

O carnaval de Olinda, Pernambuco, um dos maiores e mais tradicionais carnavais do país, está sendo transmitido ao vivo pela prefeitura municipal. Neste ano, os festejos têm como tema “O carnaval de Olinda é coisa de outro mundo”.

Leia também: Do Rio de Janeiro à Bahia, conheça os hits do carnaval 2020 pelo Brasil

As apresentações em Olinda ocorrem desde a última terça-feira (18), com foco em bandas e artistas da terra. A abertura oficial aconteceu na noite da quinta-feira (20), na Praça do Carmo, um dos pontos de concentração da folia.

Mais de 400 orquestras de frevo itinerante circulam por toda a cidade, além de grupos percussivos que inundam as ruas da cidade histórica com os baques do maracatu. A programação do carnaval olindense conta com Cordel do Fogo Encantado, Eddie, Karina Buhr, Nação Zumbi, Otto e Spok Frevo Orquestra.

Ao vivo

As câmeras da Prefeitura de Olinda estão transmitindo ao vivo a concentração do carnaval no Sítio Histórico de Olinda. Acompanhe os festejos: