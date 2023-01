Ao travar nomeações, PT mantém adversários em cargos de 2º escalão

José Cruz/Agência Brasil – 02/01/2023 O ministro da Casa Civil, Rui Costa, assume o cargo em uma cerimônia no Salão Oeste do Palácio do Planalto

Os ministros do governo Lula (PT) estão insatisfeitos com as limitações impostas pelo Planalto que barram a troca de nomes de suas equipes. Ao travar nomeações, a gestão acaba por manter bolsonaristas em cargos estratégicos. O ministros receberam o aval apenas para nomear auxiliares, como chefe de gabinete e secretário-executivo.

O governo aguarda a conclusão das negociações políticas para nomear cargos de secretários e diretores de estatais. Esses cargos são importantes para atrair partidos à base aliada do governo no Congresso.

No Minstério do Turismo, por exemplo, o secretário substituto de Infraestrutura, Luís Vannucci Cardoso , ainda atua na pasta. Ele concorreu a deputado federal em 2018 pelo PSL, antigo partido de Bolsonaro. Cardoso responde a hoje a ministra Daniela Carneiro (União Brasil) nomeada por Lula, mas cehgou ao cargo por indicação do ex-ministro Gilson Machado.

Rui Costa já exonerou os titulares de 1.204 cargos comissionados de chefia e de coordenação e fez a nomeação de secretários-executivos, chefes de gabinete e assessores diretos dos ministros.

Mas o govern sugere cautela para identificar servidores com visões bolsonaristas. A orientação da Casa Civil, chefiada por Rui Costa , é que se priorize ‘quem é quem’ na ocupação de postos de chefia.

Fonte: IG Nacional