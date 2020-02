Ao tentar provar que Terra é plana em experimento com foguete, aventureiro morre

arrow-options Reprodução/Instagram/venice_carnival_official Carnaval de Veneza

As autoridades italianas decidiam suspender o carnaval de Veneza em consequência do surto de coronavírus na Itália, anunciou neste domingo (23) o governador da região de Vêneto, Luca Zaia. O evento começou no dia 8 de fevereiro e terminaria no próximo dia 25.

“Planejamos a suspensão do carnaval e de todos os eventos esportivos até 1 de março”, declarou Zaia ao canal local de notícias SkyTg24 .

A decisão é uma tentativa de impedir a propagação do vírus COVID-19 após o número de casos confirmados no país aumentar de 25 no sábado (22) para 115 neste domingo. A maioria das pessoas infectadas estão concentradas na região norte de Lombardia, que inclui Milão e Veneza.