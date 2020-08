Ao menos 100 pessoas podem estar sob escombros em desabamento na Índia

Pelo menos 100 pessoas estariam presas nos escombros de um prédio de cinco andares que desabou nesta segunda-feira (24) em uma cidade industrial no oeste da Índia, afirmou o parlamentar indiano Bharatshet Maruti Gogawale.

Nem todos os cerca de 200 moradores do prédio em Mahad, cerca de 165 quilômetros (km) ao sul da capital financeira da Índia, Mumbai, estavam em casa no momento do desabamento que ocorreu à noite, disse Gogawale à Reuters.

“Acredito que cerca de 100 a 125 pessoas estavam lá dentro no momento do colapso”, contou o parlamentar, que estava presente no local.

O prédio tinha cerca de 47 apartamentos, de acordo com o departamento de polícia do Estado de Maharashtra.

As autoridades ainda não descobriram a causa do desabamento e o número de vítimas, mas cerca de 30 pessoas foram retiradas por equipes de resgate e moradores locais.

Canais de TV divulgaram imagens dos destroços com moradores e policiais tentando alcançar as pessoas presas. As imagens de TV também mostraram pelo menos uma ambulância deixando o local enquanto as pessoas ao redor faziam ligações frenéticas.

O ministro-chefe de Maharashtra, Uddhav Thackeray, garantiu à administração local todo o apoio possível para um resgate rápido e trabalho de socorro, disse seu gabinete no Twitter.

Três equipes da Força Nacional de Resposta a Desastres foram transferidas para o local.

Estruturas antigas e construções ilegais na Índia costumam levar a desabamentos, normalmente durante o período chuvas torrenciais