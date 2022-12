Ao lado de Zelensky, Biden reforça apoio militar à Ucrânia

Reprodução: redes sociais – 21/12/2022 Coletiva de Zelensky e Biden

Em coletiva ao lado do presidente ucraniano , Volodymyr Zelensky , nesta quarta-feira (21), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , reforçou apoio à Ucrânia com o anúncio de um poderoso envio de sistema de defesa antiaérea para combater os bombardeios russos .

Este é o primeiro encontro entre Biden e Zelensky e a primeira viagem do mandatário ucraniano desde o início da guerra, em 24 de fevereiro deste ano .

“A primeira saída de Zelensky da Ucrânia desde fevereiro acontece a medida que Putin vem aumentando seus ataques brutais”, disse Biden durante coletiva.

Mais cedo, após a chegada de Zelensky em território norte-americano, os líderes se encontraram na Casa Branca, em Washington, onde Biden deu as boas-vindas ao ucraniano, que agradeceu o presidente dos EUA e ao Congresso pelo apoio durante a guerra.

“Obrigado antes de tudo”, disse Zelensky ao presidente dos Estados Unidos. “É uma grande honra estar aqui”.

O presidente da Ucrânia ainda entregou uma medalha de honra a Biden, que pertencia a um capitão ucraniano. O líder dos EUA disse que não a merecia e agradeceu ao militar e a Zelensky pelo presente.

Durante discurso na coletiva, Joe Biden elogiou o comando do presidente ucraniano durante a guerra, que já dura dez meses.

“A liderança dele ao longo desta crise inspirou a todos, tanto o povo ucraniano quanto o povo americano”, afirmou o presidente dos Estados Unidos.

Zelensky agradeceu Biden novamente e disse que pretende devolver a liberdade ao povo ucraniano.

“Estou em Washington hoje para agradecer ao povo americano, ao presidente e ao Congresso pelo apoio tão necessário. No próximo ano, devemos devolver a bandeira ucraniana e a liberdade a toda a nossa terra, a todo o nosso povo”, disse o líder da Ucrânia.

Envio de armamento

Nesta quarta-feira, um pacote de US$ 1,85 bilhão (R$ 9,6 bilhões) foi anunciado para ajudar militarmente o governo da Ucrânia. Durante a coletiva, Biden reforçou o envio do armamento. Desta vez, os norte-americanos enviarão mísseis Patriot, um dos mais avançados sistemas de defesa aérea do país.

“Enquanto a Rússia continua seus ataques brutais contra a infraestrutura crítica na Ucrânia, os Estados Unidos dão as boas-vindas ao presidente Volodymyr Zelensky para enfatizar nosso compromisso duradouro com o povo da Ucrânia”, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, pouco antes do líder da Ucrânia pousar em Washington.

Fonte: IG Política