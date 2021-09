Anvisa suspende jogo de Eliminatórias entre Brasil x Argentina

Quatro jogadores argentinos são retirados de campo, e duelo não continua

A partida entre Brasil e Argentina, pela 9ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que acontecia neste domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo, foi paralisada aos seis minutos do 1º tempo, quando agentes da Polícia Federal, Vigilância Sanitária e da Anvisa entraram em campo para interromper o duelo, pois quatro atletas argentinos entraram no Brasil de maneira irregular, de acordo com as normas da Anvisa.

Posteriormente, após cerca de uma hora de paralisação, o árbitro da partida decidiu por suspender o jogo.

Os atletas são o goleiro Emiliano Martinez, o volante Lo Celso, Cristian Romero e Emiliano Buendia, que nem chegou a ser relacionado para esta partida. Martinez e Buendía jogam pelo Aston Villa, enquanto Lo Celso e Romero integram o elenco do Tottenham.

A Argentina enfrentou a Venezuela na última quarta-feira, na casa dos adversários, e desembarcou em Guarulhos na sexta-feira, para enfrentar o Brasil neste domingo, na Neo Química Arena. No aeroporto, os jogadores foram questionados se tiveram passagem por Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia nos últimos 14 dias. Desde junho, passageiros que visitaram esses países no período de duas semanas são impedidos de entrar no Brasil, como precaução contra a disseminação da variante delta do coronavírus.

A resposta dos atletas foi negativa, mas os quatro atuaram em partidas do Campeonato Inglês entre os dias 28 e 29 de agosto. Por isso, a entrada deles no país foi considerada ilegal, e a Anvisa notificou a Polícia Federal orientando medidas que impeçam a circulação dos argentinos.

Por descumprimentos de protocolos sanitários de quatro jogadores da Argentina, que mentiram no questionário sobre a quarentena antes de entrar no país, a Anvisa interferiu no clássico e interrompeu o jogo. O time argentino já está no vestiário, mas Lionel Messi voltou a campo, já sem uniforme para conversar com dirigentes.

“Eu não tenho conhecimento da lei desportiva, não posso opinar sobre isso. O que sei do aspecto sanitário, é que esses quatro jogadores precisam ser deportados do Brasil. Serão autuados e multados por uma sequência de infrações sanitárias. A primeira infração foi não cumpri o isolamento, a anterior em responder de maneira fidedigna o questionamento do viajante, e agora jogando. Com mais de 500 mil mortos, no meio da pandemia, as ordens estão sendo descumpridas a mando não sei de quem”, afirmou o diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, ao ge.

Vários policiais entraram em campo, além dos embaixadores dos dois países. O diretor-presidente da Anvisa deu mais detalhes sobre o ocorrido.

“São quatro jogadores. Eles, ao chegarem em território nacional, apresentam a declaração de saúde do viajante. Neste documento não falava que eles passaram por um dos três países que estão restritos, justamente para a contenção da pandemia. Mas depois foi constatado que eles passaram pelo Reino Unido”, afirmou em coletiva de imprensa.

O problema, segundo a entidade sanitária, foi o fato dos quatro atletas não terem cumprido todas as normas de controle da pandemia ao adentrar no Brasil. O detalhe é que inclusive o restante do elenco argentino ameaçou não entrar em campo caso eles não pudessem jogar.

“Chegamos nesse ponto porque tudo aquilo que a Anvisa orientou, desde o primeiro momento, não foi cumprido. Eles tiveram orientação para permanecer isolados para aguardar a deportação. Mas não foi cumprido. Eles se deslocam até o estádio, entram em campo, há uma sequência de descumprimentos”, finaliza.

Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2021

Árbitro suspende a partida

Após quase uma hora de paralisação, o árbitro do jogo determinou que a partida entre Brasil e Argentina estava suspensa. Com isso, os jogadores argentinos deixaram o estádio e voltaram ao hotel, enquanto os atletas brasileiros fizeram um treino na Neo Química Arena.