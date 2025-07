Anvisa proíbe uso de próteses mamárias e de glúteo chinesas; entenda

Foram identificadas 47 irregularidades, classificadas como de risco “Maior” e “Crítico”, que podem comprometer a qualidade dos produtos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na última sexta-feira (25/7), a suspensão imediata de produtos de saúde, como próteses mamárias e glúteas, fabricados pela empresa chinesa Shanghai Dong Yue Medical Health Product Co., Ltd., após a identificação de 47 irregularidades graves.

As próteses são importadas pela empresa brasileira Parts Import Comércio de Importação e Exportação Ltda. Segundo a Anvisa, os produtos incluem provadores para prótese mamária, prótese glútea e prótese mamária.

Foram identificadas 47 irregularidades, classificadas como de risco “Maior” e “Crítico”, que podem comprometer a qualidade e a segurança dos produtos fabricados e importados para o Brasil, de acordo com a Anvisa.

Em nota, a Parts Import ressaltou que a suspensão, também informado pela Anvisa, vale para lotes fabricados a partir de 1º de maio e que lotes anteriores estão de acordo com as especificações da Anvisa.

“Nossas certificações, por segurança são feitas lote a lote, ou seja, todo lote que chega no Brasil e analisado pelo Falcão Bauer, que faz inúmeros testes, mas de 17, aprovando nosso material e só depois passamos a comercializar.

As não conformidades têm mais a ver com documentos e organização, do que com a qualidade do produto. A fabricante já se dispôs a contratar empresa especializada a fazer todos os trâmites para atender todas as especificações da Anvisa e até o final do ano, será solicitado nova vistoria, onde serão reavaliados mais de 200 itens para certificação“.