Anvisa autoriza testes para outra vacina contra covid-19

O estado do Rio de Janeiro superou hoje (4) a marca dos 120 mil casos de covid-19. Segundo o boletim de Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram confirmados até o momento 120.428 casos da doença e 10.624 óbitos decorrentes dela. A SES registra ainda 1.029 óbitos em investigação e 299 mortes que deram negativo para o novo coronavírus. Os pacientes recuperados somam 99.805.

Somente na capital são 60.033 casos – número acima do registrado em países como Iraque e Equador, segundo o painel mundial da universidade Johns Hopkins. Os óbitos registrados no município do Rio de Janeiro chegaram a 6.869, número acima das mortes por covid-19 em países como a Holanda, Chile, Suécia e China.

Todos os 92 municípios do estado têm casos de covid-19. Os maiores números estão na região metropolitana e Baixada Fluminense, com Niterói (6.377), São Gonçalo 5.662), Nova Iguaçu (3.463), Duque de Caxias (3.341) e Itaboraí (2.646). Os menores números estão no interior do estado, com Cantagalo e Quatis tendo 25 registros cada, Macuco (20), São Sebastião do Alto (12) e Rio das Flores (9).

Óbitos foram registrados em 81 municípios cariocas. Depois da capital, os maiores números de mortes por covid-19 estão em São Gonçalo (477), Duque de Caxias (454), Nova Iguaçu (351), São João de Meriti (241) e Niterói (231). Ainda não registraram óbitos, segundo a SES, os municípios de Cardoso Moreira, Comendador Levy Gasparian, Itatiaia, Laje do Muriaé, Miracema, Quatis, Santa Maria Madalena, São Fidélis, São José de Ubá, Trajano de Moraes e Varre-Sai.